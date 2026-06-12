Paris Hilton denkt über eine eigene politische Karriere nach

Paris Hilton (45) sorgt mit neuen Aussagen für Aufhorchen: Die Reality-TV-Ikone denkt plötzlich laut über eine eigene Zukunft in der Politik nach. In einem neuen Interview mit dem Portal The Hill wurde die Hotelerbin darauf angesprochen, ob sie sich eines Tages ein Amt vorstellen könne – und gab sich überraschend offen. Auf die Frage nach einer politischen Karriere antwortete Paris nur mit einem vielsagenden: "Sag niemals nie." Gleichzeitig betonte sie, dass sie ihre bisherige Lobbyarbeit in Washington als die bedeutendste Mission ihres Lebens empfindet.

"Ich bin so stolz auf alles, was ich erreicht habe, also schauen wir mal, was passiert", erklärte sie gegenüber The Hill. Paris setzt sich seit Jahren in der US-Hauptstadt für Reformen im sogenannten Troubled-Teen-Industry-System ein, nachdem sie selbst von traumatischen Erlebnissen in Jugendheimen berichtet hatte. Bei konkreten politischen Fragen hielt sie sich im Interview jedoch bedeckt. Auf die Frage, wen sie bei der Präsidentschaftswahl 2028 unterstützen würde, gab sie sich zugeknöpft: "Ich glaube, Politik ist etwas, worüber Promis nicht sprechen sollten. Ich möchte niemandes Entscheidung mit meiner Meinung beeinflussen, deshalb mische ich mich da nicht ein."

Abseits der Politikdebatte ist Paris derzeit auch in einer Dokumentarserie zu sehen. In "Searching for Mr. Deepfakes" beleuchtet sie die Risiken von KI-generierten, sexuell expliziten Fake-Bildern, die ohne Zustimmung der Betroffenen erstellt werden. "Das ist absolut erschreckend. Es könnte das Leben von jemandem ruinieren", warnte sie. Die gleichnamige Website, die solche Inhalte ermöglichte, wurde im Mai 2025 abgeschaltet. Paris selbst hat eigene Erfahrungen mit Missbrauch im Internet gemacht und betonte deshalb, dass das Thema "Millionen von Kindern, Frauen und Menschen auf der ganzen Welt" betreffe.

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Getty Images Paris Hilton spricht am US-Kapitol über den parteiübergreifend unterstützten Defiance Act

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Getty Images Paris Hilton vor dem US-Kapitol, 22. Januar 2026

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Getty Images Paris Hilton, Mai 2026