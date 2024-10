Verlust hat Guido Maria Kretschmer fast den Verstand geraubt

Designer Guido Maria Kretschmer (59) musste in kurzer Zeit eine Reihe tragischer Verluste verkraften. Innerhalb eines einzigen Jahres verlor er beide Elternteile und vier seiner geliebten Hunde, was ihn zutiefst erschütterte. Besonders schwer traf ihn der Tod seines Vaters Erich Kretschmer, den er als "die schwerste Zeit seines Lebens" bezeichnete. Trotz der Vorahnung, dass sein Vater bald sterben würde, habe ihn dieser aus der Bahn geworfen, wie er jetzt in einem emotionalen Interview mit RTL preisgab: "Der Verlust meines Vaters hat mir fast den Verstand geraubt."

Auch der rasche Tod seiner Mutter, nur kurz nach seinem Vater, ließ Guido Maria mit einem Gefühl der Leere zurück, wodurch es ihm anfangs schwerfiel, Freude zu empfinden oder weiterzuarbeiten. Dennoch halfen ihm die wertvollen Erinnerungen an seine Eltern, die Verluste zu verarbeiten. "Ich habe gelernt, damit zu leben, weil ich jetzt merke, dass das Rüstzeug, was sie mir mitgegeben haben – auch die letzten Tage, die letzten Sätze, die Worte –, dass das bleibt."

Guido erinnert voller Dankbarkeit an seine Erziehung, die ihn maßgeblich geprägt hat: "Meine Eltern hatten eine grenzenlose Toleranz. Sie waren extrem frei, extrem herzlich, extrem liebevoll und extrem großzügig." Auch die gemeinsamen Reisen und Erlebnisse mit seinen Eltern, von denen er im Interview schwärmt, sind ein wichtiger Bestandteil seines Lebens. Guido Maria betont, dass er viele Freunde mit seinen Eltern teilte und für diese intensive Zeit unendlich dankbar ist.

Andreas Rentz / Getty Images, Instagram / guidomariakretschmer Collage: Guido Maria Kretschmer und seine Hündin Undine

Instagram / guidomariakretschmer Guido Maria Kretschmer mit seinem Vater

