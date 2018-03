Böse Gerüchte, die sich da über das frisch angetraute Paar verbreiten. Angeblich hat der Actionstar seine Frau nicht wie immer verkündet, über Freunde kennengelernt. Auch nicht am Set oder während einer Familienfeier, nein er soll eine regelrechte Brautschau veranstaltet haben.

In Zeiten, in denen Paris Hilton im TV ihre neue beste Freundin sucht, ist das doch eigentlich gar nicht so schändlich, sollte man meinen. Bruce (54) hat die Sache jedoch etwas unauffälliger angefangen denn bei einem Casting in dem es darum ging, die Nebendarstellerin für einen Film zu finden, hat er es sich nicht nehmen lassen, die Bewerberinnen mit zu beurteilen. Zwei der Damen, die ihm bei ihrer schauspielerischen Darbietung besonders gefallen haben, soll super-Bruce anschließend auch gedatet haben. Eine davon ist seine jetzige Ehefrau, Emma Heming. Na, das ist doch schön: Demnächst suchen wir uns unsere potentiellen Partner einfach alle über das Ausschlussverfahren, was könnte einfacher sein?!

Getty Images Bruce Willis

Anzeige

Getty Images Bruce Willis

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de