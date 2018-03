Happy Birthday, Prinzessin Sofia von Schweden! Die schöne Royal wird heute 32 Jahre alt und feiert ihren ersten Geburtstag als glückliche Mami von Prinz Alexander. Viel Zeit, den Ehrentag ordentlich zu zelebrieren, bleibt der hübschen Brünetten aber nicht: Auch heute rufen royale Verpflichtungen.

Ausruhen und einfach mal bedienen lassen, kann sich Sofia an ihrem Geburtstag wohl nicht. Sie muss alleine einen repräsentativen Termin im Nobel Forum in Stockholm bewältigen. Heute Abend warten aber sicherlich schon Ehemann Prinz Carl Philip (37) und Söhnchen Alexander mit tollen Geschenken und ganz viel Liebe auf das Geburtstagskind. Die Feier mit den Schwiegereltern, König Carl Gustaf (70) und Königin Silvia (72) muss allerdings nachgeholt werden. Die beiden sind für ein Weihnachtskonzert in Notre Dame nach Paris gereist, wo sie aufgrund weiterer Termine auch noch einige Tage bleiben werden. Vielleicht stoßen ja alle Mitglieder der schwedischen Royals einfach am Samstag bei der diesjährigen Verleihung des Nobelpreises noch mal auf Sofia an!

Mittlerweile ist Sofia richtig gut in die Familie integriert. Das war allerdings nicht immer so. Mehr zu den Anfängen der großen Liebe zwischen Sofia und Carl Philip erfahrt ihr in unserem Video!

Robin Utrecht/ActionPress Prinzessin Sofia und Sohn Prinz Alexander bei der Taufe von Prinz Alexander

Utrecht, Robin / ActionPress Prinzessin Sofia beim Besuch der schwedischen Provinz Värmland

Kungahuset Prinz Carl Philip und Prinzessin Sofia von Schweden mit ihrem Sohn Prinz Alexander



