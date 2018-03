Sie waren eines der absoluten Traumpaare des deutschen Fußballs: BVB-Star André Schürrle (26) und Model Montana Yorke (23). Zwei Jahre waren die beiden zusammen, sogar verlobt. Ende Juli verkündete der Fußballer dann das überraschende Beziehungs-Aus. Seither wurde es extrem ruhig um die gebürtige Kanadierin. Doch ihre gute Freundin Ann-Kathrin Brömmel (27) kann Promilfash jetzt ein Montana-Update geben.

Wie André spielt auch Ann-Kahtrins Freund Mario Götze (24) seit dieser Saison bei Borussia Dortmund. Doch kurz vor dem Wechsel kam es zum Beziehungs-Aus zwischen Montana und dem 25-Jährigen. Ann-Kahtrin muss jetzt also alleine auf der Tribüne sitzen. Macht sie das traurig? "Das Leben ist kein Wunschkonzert", verrät sie beim Mon Chéri Barbara-Tag in München.

Auch, wenn die beiden Freundinnen nicht mehr gemeinsam im Stadion mitfiebern, so sind sie immer noch befreundet. "Wir sind immer noch ständig in Kontakt, aber natürlich ist Vancouver Deutschland nicht so um die Ecke, aber wir sehen uns immer mal wieder, wenn ich in Los Angeles bin oder in New York bin. Sie ist auch noch viel am Reisen. Deswegen: Hin und wieder kann man sich sehen – zum Glück." Es wäre auch echt schade gewesen, wenn diese schöne Mädels-Freundschaft an der Trennung zerbrochen wäre.

