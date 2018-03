Gaaanz zufällig war ein Fotograf zugegen, als Georgina Fleur (26) und Prinz Marcus von Anhalt (49) in trauter Zweisamkeit durch Miami turtelten. Das neue Protz-Paar am Promi-Himmel? Ganz offensichtlich hatten die beiden jedenfalls tierisch Spaß zusammen – und das ist gar nicht so abwegig, denn die Bachelor-Zicke und der Puff-Prinz haben einige Gemeinsamkeiten.

Beide lieben Geld!

Und noch mehr lieben sie es, sich für jedermann sichtbar im eigenen Luxus zu suhlen. Fette Autos, fetter Schmuck – Marcus kauft nicht nur Adelstitel, sondern auch Prunk-Gegenstände. Und auch Georgina zeigt sich gerne mit teuren Handtaschen und Klamotten der exklusivsten Labels. Und das, obwohl sie angeblich in der Schuldenfalle sitzt. Da wäre so ein reicher Sugar-Daddy doch genau das Richtige, um den gewohnten Standard aufrecht zu erhalten, oder?

Der fragwürdige Ruf!

Marcus gilt als Rotlicht-Prinz und besitzt mehrere Bordelle und Nachtclubs, daraus macht er keinen Hehl. In dieser Szene hält sich Georgina zwar nicht auf. Doch auch ihr Ruf ist nicht gerade tadellos, machte sie doch als Dschungel-Zicke mit losem Mundwerk von sich reden, rastete schon in so manchem Interview aus und dann wäre da ja auch noch ihr unvergessenes Touri-Posting im vom Hochwasser überschwemmten Halle – natürlich mit Designer-Handtasche am Arm.

Die Vergangenheit!

Marcus und Georgina dürfte auch nicht der Gesprächsstoff ausgehen, denn beide waren bereits im Promi Big Brother-Haus. Und außerdem haben sie sich vor ihrer Turteltour durch Miami bei einer Kunstmesse getroffen – sie teilen also offenbar auch einen erlesenen Geschmack.

Aus diesen beiden Trash-Promis kann doch nur ein grandioses Paar werden!

