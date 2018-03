Für Sylvie Meis (38) dürfte Weihnachten ganz besonders märchenhaft werden. Die schöne Blondine ist derzeit bei den Vorstellungen der neuen "Holiday on Ice"-Show "Believe" als Erzählerin zu sehen und natürlich zu hören, sie nimmt das Publikum mit auf eine wunderbare Reise durch ein Märchen auf dem Eis. Aber auch privat hat sie eine sehr enge Verbindung zu Märchen – vor allem zur Weihnachtszeit.

"Ich habe Märchen immer geliebt. Also ich bin natürlich auch mit Märchen aufgewachsen. Meine Mama hat mir immer vorgelesen und ich mache das auch für mein Kind", erzählt sie im Promiflash-Interview bei der Presseveranstaltung zu "Believe". "Das ist einfach schön, das ist eine andere Welt, da kann man sich selber ein bisschen verlieren", offenbart die Let's Dance-Moderatorin außerdem bezüglich ihrer Märchen-Liebe. An Weihnachten wird sie selbst einige Geschichten vorlesen, gefeiert wird dieses Jahr bei Sylvies Bruder.

Märchen und die heimelige Xmas-Zeit stehen bei der 38-Jährigen eben ganz oben auf der Liste: "Ich finde das total toll, die Tage werden kürzer, es ist so kuschelig. Ich mache auf der Terrasse die Leuchten an, habe die Bäume geschmückt. Das ist so eine schöne Zeit. Ich genieße das total."

Wie heiß sich Sylvie kürzlich am Strand von Dubai zeigte, könnt ihr euch hier im Clip noch mal anschauen:

Ralf Succo/WENN.com Sylvie Meis beim Rosenball

Starpix / picturedesk.com/ActionPress Sylvie Meis im Grand Hotel vor der Abfahrt zur Verleihung der Leading Ladies Awards in Wien

Ukas,Michael/ActionPress Sylvie Meis bei der "Holiday on Ice"-Gala im Hotel Atlantic Kempinski in Hamburg



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de