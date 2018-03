Mit knapp 3,5 Millionen Abonnenten gehört Dagi Bee (22) zu den erfolgreichsten YouTuberinnen Deutschlands. Kein Wunder, dass Ausnahmezustand herrscht, wo immer sie auch auftaucht. Doch ganz so unerreichbar, wie es oft scheint, ist sie offenbar gar nicht. Für einige Fans hatte der deutsche Star nämlich eine ganz besondere Überraschung parat: Eine Privataudienz!

Ja, ist denn heut' schon Weihnachten? Das dürften sich Anfang der Woche einige Dagi-Fans aus NRW gedacht haben, als ihr großes Idol plötzlich vor ihrer Haustür stand. Via Snapchat hatte die schöne Blondine angekündigt, dass sie ihren Fans eine ganz besondere Freude machen wolle: "Ich hab ja gestern schon angekündigt, dass bei einigen Leuten aus NRW heute der Weihnachtsmann vorbeigucken wird… Deshalb fahren wir jetzt gleich los. Ich bin gespannt, was die Leute zum Weihnachtsmann sagen werden." Ein Weihnachtsmann im Dagi-Format, was für eine schöne Geste an ihre treuen Fans!

Und offenbar hat sich die Aktion wirklich gelohnt. Freudig verriet Dagi später nämlich auf ihrem Kanal, wie sehr sie das Fan-Treffen genossen hat. Und weil es so schön war, wird sie auch in den nächsten Tagen aufbrechen, um ihren Liebsten eine Freude zu bereiten.

Andreas Rentz/Getty Images Dagi Bee bei der 1Live Krone 2016 in Bochum

Patrick Hoffmann/WENN.com Dagi Bee

Snapchat/Dagi Bee YouTube-Star Dagi Bee



