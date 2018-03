Für süße Küsse an der richtigen Körperstelle schnallt sich Courtney Stodden (22) die Mistelzweige zur Not auch an den Körper – diesen Eindruck erweckt zumindest ihr recht spezielles Weihnachtslied mit dem Titel: "Mistletoe Bikini". Im dazugehörigen Videoclip verführt die Teen Bride Santa Claus und testet die Grenzen des Trash wie gewohnt maximal aus.

Ihre Vorliebe für knappe Outfits und ganz und gar unartiges Benehmen konnte Hobby-Sängerin Courtney Stodden während der Dreharbeiten zu ihrem neuen Musikvideo bestens ausleben. In "Mistletoe Bikini" trällert die 22-Jährige nicht gerade jugendfrei. Der Text ist recht eindeutig: "Küss mich unter meinem Mistelzweig-Bikini, du schmeckst so süß wie ein Zuckerstangen-Martini, stopf' mir den Mund mit deiner Zimt-Zunge, hör’ nicht auf, Santa, hier komme ich…"

Sie wolle damit ihren bärtigen Langzeit-Schwarm besingen, verrät Courtney im Interview mit FOX411: "In Mistletoe Bikini geht es im Grunde darum, dass ich schon seit meiner Kindheit immer ein bisschen in Santa Claus verknallt war. Das Lied und das Video handeln von meiner Schwärmerei und naja, am Ende hab' ich dann vielleicht auch eine Affäre mit ihm – hinter dem Rücken von Misses Claus. Es ist lustig und echt eingängig."

Mit welchen Outfits Courtney verzweifelt versucht auf des Weihnachtsmanns Liste der "Guten Mädchen" zu landen, seht ihr im Video.

Xavier Collin/Image Press/Splash Courtney Stodden bei einem Charity-Event in Los Angeles

Instagram / courtneyastodden Courtney Stodden und Ehemann Doug

Instagram / courtneyastodden Courtney Stodden

