Seit Tagen gibt es immer wieder neue Liebesgerüchte: Sind Jennifer Lopez (47) und Drake (30) wirklich zusammen? Die Antwort darauf lautet wohl Ja, denn jetzt wird bestätigt, dass es zwischen den beiden ordentlich gefunkt hat!

Ein gemeinsamer Schnappschuss, der die zwei Musiker innig zeigt, entfacht die Spekulationen. Doch statt unmissverständlich Stellung zu beziehen, wird immer nur darauf hingewiesen, dass sie an gemeinsamen Songs arbeiten. Das soll aber nicht die ganze Wahrheit sein: "Jen und Drake haben versucht, ihre Romanze geheim zu halten und so zu tun, als würden sie nur zusammenarbeiten, aber in Wahrheit läuft da was. Sie daten sich seit einigen Wochen und Jennifers Freunde sagen, dass sie schon verknallt ist. Der Altersunterschied stört beide nicht", erzählte nun eine Quelle der britischen Zeitung The Sun.

Marc Anthony (48) und Rihanna (28) dürfte dies News sicherlich nicht schmecken. Bei Marc hatte man spekuliert, dass er sich wegen seiner anhaltenden Liebe zu Ex J.Lo von seiner Noch-Ehefrau scheiden lässt. RiRi soll trotz On-Off-Beziehung immer noch verrückt nach Drake sein. Was haltet ihr von dem Ganzen? Stimmt im Voting darüber ab!

Judy Eddy/WENN.com Jennifer Lopez bei den Latin Grammy Awards 2016

WENN Drake bei einem Baskettball-Match in L.A.

Judy Eddy/WENN.com Casper Smart und Jennifer Lopez

Sind J.Lo und Drake wirklich ein Paar? 359 Stimmen 125 Ja, sie passen super zusammen! 234 Nein, alles nur Gossip.



