Cathy Lugner (27) lässt den Kopf nicht hängen. Nach der Blitzscheidung von Baulöwe Richard Lugner (84) packt die Blondine jetzt ihre Koffer und will zurück nach Deutschland kommen. In Wien hält sie mittlerweile nichts mehr, denn sie hat mit heftigen Anfeindungen zu kämpfen. Auch ihre Karriere möchte sie neu ankurbeln – ein Projekt ist sogar schon in Planung.

"Ich hab da eine ganz bekloppte Idee, die ich aber einfach verwirklichen will und das wird man auch im Fernseher sehen", plaudert die 27-Jährige jetzt selbst gegenüber Promiflash aus. Von der Bildfläche wird sie nämlich ganz sicher nicht so einfach verschwinden. Schon im Frühjahr sollen die Dreharbeiten starten und ihre Fans dürfen sich wohl auf etwas ganz besonderes freuen. Genaue Details behält das Ex-Playmate dann aber doch für sich. Es soll schließlich spannend bleiben.

Die Trennung von Richard soll aber kein Thema des Formats werden, versichert die ehemalige Promi Big Brother-Bewohnerin. Mit ihm möchte Cathy endlich abschließen. Unterstützung bekommt sie dabei von ihren Freunden, wie ihr im Video erfahrt.

Monika Fellner/Getty Images Richard und Cathy Lugner beim Wiener Opernball im Februar 2015

Starpix / picturedesk.com Cathy Lugner bei Richard Lugners Geburtstagsfeier 2016 in Wien

Instagram / cathy.lugner Cathy Lugner



