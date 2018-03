Diese Rolle sollte sie unsterblich machen: Vor knapp vierzig Jahren ließ sich Carrie Fisher (✝60) ihr Haar erstmals zu zwei Zöpfen eindrehen und schlüpfte in die Rolle der Prinzessin Leia, die Star Wars-Streifen machten die Schauspielerin zur Ikone. In den Köpfen der Fans ist sie mit ihrer Filmfigur verschmolzen wie kaum ein anderer Hollywood-Star. Doch in Carrie steckte noch viel mehr.

Die Filmografie der am vergangenen Dienstag Verstorbenen hält so manche Überraschung bereit. So schlüpfte Carrie in die Rolle von Meg Ryans (55) bester Freundin Marie im Kultklassiker "Harry und Sally" und in die der April in Woody Allens (81) Film "Hannah und ihre Schwestern". Außerdem wirkte sie in "Blues Brothers", "Austin Powers" und "3 Engel für Charlie" mit.

Ebenso durften sich Serien wie Sex and the City und The Big Bang Theory über Carries Gastauftritte freuen. Auch als Romanautorin war sie erfolgreich. Große Hauptrollen spielte sie aber nicht, sondern schlüpfte stattdessen 2015 noch einmal ins Prinzessin Leia-Kostüm. Es ist ihre Paraderolle, für die Carrie Fisher für immer unvergessen bleiben wird...

ActionPress/ COLLECTION CHRISTOPHEL Carrie Fisher in "Hannah und ihre Schwestern"

Nikki Nelson/WENN.com Carrie Fisher 2014 bei einer Veranstaltung in Hollywood

Everett Collection / ActionPress Carrie Fisher als "Star Wars"-Prinzessin Leia



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de