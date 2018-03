Na, besser könnte dieses Jahr für TV-Beauty Tanja Tischewitsch (27) wohl nicht beginnen. 2016 hatte für die ehemalige Alles was zählt-Schauspielerin einige Ups, aber auch Downs zu bieten: Ihr absolutes Hoch dürfte die Geburt ihres Sohnes Ben im Februar gewesen sein. Weniger schön dagegen ihre Trennung von dem Vater ihres Kindes – Thomas Radeck – im Spätsommer. Doch das Jahresende wird die 27-Jährige wohl zu ihren persönlichen Highlights zählen. Gewohnt sexy, an der Seite eines Weltstars, beendete das Reality-Sternchen sein Jahr.

Derzeit urlaubt Tanja gemeinsam mit Freunden in Las Vegas. Im 5-Sterne-Hotel "Bellagio" lässt die Ex-Dschungelcamp-Kandidatin 2016 ausklingen. Ihre Follower nimmt die junge Mutter via Snapchat und Co. in ihren Luxus-Urlaub mit: "Halli Hallo meine Lieben, ich bin hier in unserer Suite, wie man sehen kann. Und guckt euch mal diese krasse Aussicht an", erzählt sie gut gelaunt mit XXL-Dekolleté in ihrem Instagram-Clip.

Nicht weniger dekadent geht es in der Silvesternacht zu: Tanja feiert im berühmten "Omnia Nightclub". Stargast des Abends ist DJ-Hottie Calvin Harris (32). Der Ex-Freund von Taylor Swift (27) heizt den Partygästen ordentlich ein. Auch die ehemalige DSDS-Teilnehmerin tanzt ausgelassen zu seinen Beats und zeigt sich sichtlich begeistert: "Hinter mir steht Calvin Harris! Hinter mir steht Calvin Harris", schreit sie euphorisch in ihre Handykamera. Das klingt tatsächlich nach einer gelungenen Partynacht.

Wie Tanja und ihr Ex nach dem Liebes-Aus miteinander auskommen, erfahrt ihr hier:

Facebook/ Tanja Tischewitsch Tanja Tischewitsch (rechts im Bild) mit einer Freundin in Las Vegas

Instagram/ calvinharris Calvin Harris, Star-DJ

Thomas Lohnes/Getty Images Tanja Tischewitsch, It-Girl



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de