Brust-Platz-Gefahr auf dem Flug ins Dschungelcamp? Mit Gina-Lisa Lohfink (30) und Kader Loth (44) zieht in diesem Jahr reichlich Silikon in den Busch! Bereits Tage zuvor nehmen die zwölf Kandidaten den über 20 Stunden langen Flug auf sich. Doch droht da nicht Gefahr, dass die Brüste platzen? Promiflash hat bei Schönheitschirurg Dr. Mark Wolter nachgefragt!

"Nein. Das passiert nicht. Implantate ist etwas, was super sicher ist. Wenn es einmal operiert ist, verheilt ist so nach sechs Wochen, kann man sagen, gehören die Brüste der Frau. Dann kann die damit machen, was sie will. Da passiert eigentlich nichts. Und schon gar nicht beim Fliegen", erklärt der Beauty-Doc.

Dann können die Ladys ja aufatmen und sich auf eine neue Herausforderung freuen. Denn eines steht fest: Alle Brüste kommen vollzählig in Australien an! Doch nicht nur darauf können sich die Kandidaten freuen. Die Dschungelprüfungen werden ebenfalls neue Erfahrungen für die Promis bereithalten. Erfahrt im Clip am Ende des Artikels, was sich Gina-Lisa bereits vor dem Einzug in den Busch für Ziele gesetzt hat.

Alle Infos zu "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus" im Special bei RTL.de.

Facebook/ Gina-Lisa Lohfink Gina-Lisa Lohfink

AEDT/WENN.com Kader Loth

RTL / Ruprecht Stempell Gina-Lisa Lohfink, It-Girl

RTL / Ruprecht Stempell Kader Loth im Dschungelcamp 2017



