Am Freitag startet die elfte Staffel von Ich bin ein Star – Holt mich hier raus – und schon jetzt, vor Beginn der Sendung, erhitzen einige Themen die Gemüter. Ein Geheimnis zum Format konnte bereits gelüftet werden: Promiflash erfuhr vorab von den Stars, welche Luxusgegenstände sie mit ins berühmte Camp nehmen!

Während die Kandidatinnen auf altbewährte Gegenstände wie Lippenstift und Kuschelkissen zurückgreifen, zeigen sich ihre männlichen Mitcamper dann doch etwas einfallsreicher. Besonders Schauspieler und Comedian Markus Majowski (52) überrascht mit seinen Luxusartikeln: "Ich nehme unser Familienkreuz mit, meine Frau und ich sind ja jetzt seit 16 Jahren verheiratet und wir haben ein bemaltes christliches Kreuz, das liebe ich sehr und das hab ich dabei. Und Körperpuder. Ich habe Körperpuder dabei, weil ich das liebe, den Körper geschmeidig zu halten." Körperpuder – darauf sind selbst Camperinnen wie Kader Loth (44) oder Sarah Joelle Jahnel (27) nicht gekommen. Eher sportlich geht es bei Marc Terenzi (38) und Alexander Keen (34) zu: Beide Herren nehmen für den perfekten Tarzan-Look Fitness-Utensilien mit in den Busch.

Doch für einige Kandidaten sind die Luxusgegenstände nicht das einzig Vertraute im Camp. Gina-Lisa beispielsweise trifft am Lagerfeuer auf ihren Ex Marc Terenzi. Wie sie das findet, verrät sie in dem folgenden Clip:

Alle Infos zu "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" im Special bei RTL.de.

RTL / Ruprecht Stempell Sarah Joelle Jahnel im Dschungelcamp 2017

RTL / Ruprecht Stempell Marc Terenzi beim Dschungelcamp 2017

RTL / Ruprecht Stempell Alexander Keen im Dschungelcamp



