Alles nur eine clevere Strategie bei Gina-Lisa Lohfink (30)? Das unauffällige Verhalten des Models im Dschungelcamp ist nämlich so gar nicht typisch, findet ihr Ex-Freund und ehemaliger Manager Yüksel D. (47). Ist ihre zurückhaltende Art also nur eine Masche, um an die begehrte Dschungel-Krone zu kommen?

Musikproduzent Yüksel ist total überrascht vom Imagewechsel seiner Verflossenen."Sie hat nicht mehr diese blonden Haare und sie zeigt ihre Brüste auch nicht mehr so oft, wie sie es früher ja immer gerne getan hat", so der 47-Jährige gegenüber Promiflash. Für den Modelmanager lässt sich ihr neues Verhalten jedoch leicht erklären: "Das ist eine Managementsache. Das ist doch logisch. Das ist alles geplant. Sie überlassen nichts dem Zufall."

Trotzdem gefällt Yüksel, der von 2006 bis 2008 mit Gina-Lisa liiert war, die neue Seite an ihr. "Es hat mich total überrascht, dass sie überhaupt die Würmer gegessen hat. Davon war ich positiv überrascht und sie gibt sich eigentlich ganz gut." Ob das die Zuschauer auch so sehen? Zumindest Teamkollege Honey (34) scheint ganz hin und weg von Gina-Lisa zu sein. Mehr dazu erfahrt ihr in unserem Video.

Alle Infos zu "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" im Special bei RTL.de.

Facebook / Yüksel D Frankfurt Yüksel D., Modelagent

Privat Yüksel D. und Gina-Lisa Lohfink

Stefan Menne / RTL Alexander "Honey" Keen und Gina-Lisa Lohfink



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de