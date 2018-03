Das Dschungelcamp 2017 ist seit Samstag Geschichte, Marc Terenzi (38) wurde zum Buschkönig gewählt und konnte sein Image durch die Teilnahme wieder ordentlich aufpolieren. Seine ehrliche und liebevolle Art machte den Amerikaner zum absoluten Publikumsliebling – auch, weil er eben nicht verschwieg, dass er sich durch das Format einen echten Neuanfang erhofft.

Mindestens vier Kinder von drei verschiedenen Frauen, Alkoholprobleme und ein Stripperjob: Marc Terenzi sorgte in den letzten Jahren für viele brisante Schlagzeilen. Nun will der Dschungelkönig aber wieder rocken – und mit positiven Nachrichten glänzen. Kurz vor dem Abflug nach Australien verriet er bereits gegenüber Promiflash: "Wenn ich aus dem Dschungel komme, habe ich keine finanziellen Sorgen mehr. Ich kann mein Leben in eine andere Richtung lenken und nicht nur Probleme haben. Das ist alles weg und es ist ein Neuanfang für mich!" Und damit dieser gelingt, steht bereits ein ganz großes Projekt in den Startlöchern: "Ich habe eine neue Single. Ich habe wirklich mit Hit-Produzenten gearbeitet, Leute, die in den letzte drei Jahren zehn Nummer-Eins-Hits hatten." Nun sollen diese Produzenten auch Marc zu einem echten Hit verhelfen.

Der 38-Jährige will zurück zu seinen musikalischen Wurzeln. Von 1999 bis 2004 war er Mitglied der Boygroup "Natural", anschließend feierte er mit ein paar Solo-Songs Erfolge, ehe es nach der Trennung von Sarah Connor (36) ruhig um die Gesangskunst des Amerikaners wurde. Jetzt aber greift "Magic Marc" wieder an – und das als frischgebackener Dschungelkönig!

RTL / Stefan Menne Dschungelcamper Marc Terenzi

Action Press / HOFFMANN Marc Terenzi mit seinen Bandkollegen von Natural Anfang der 2000er

Action Press / SEYDEL,MARTINA Marc Terenzi und Sarah Connor im Jahr 2003

Glaubt ihr, dass Marc Terenzi musikalisch wieder erfolgreich sein wird? 587 Stimmen 470 Auf jeden Fall, er hat jetzt viele Fans, die seine Musik kaufen werden! 117 Nein, ich denke nicht. Der Dschungel macht noch keinen erfolgreichen Musiker!



