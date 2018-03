Heidi Klum (43) ist die reinste Augenweide. Das sieht sicherlich auch ihr 13 Jahre jüngerer Freund Vito Schnabel (30) so. Derzeit muss der Kunsthändler jedoch öfter auf seine Heidi verzichten. Die dreht nämlich gerade die zwölfte Staffel ihrer Erfolgsshow Germany's next Topmodel. Die viel beschäftigte Bergisch-Gladbacherin trägt nun jedoch auch in Abwesenheit ihres Liebsten immer einen Teil von ihm bei sich.

Das ist ja herzallerliebst. Auf dem roten Teppich einer "Harper's Bazaar"-Party zur Feier der 150 modischsten Frauen trägt sie einen ganz besonderen Anhänger. Es handelt sich um ein halbes Herz mit den Buchstaben "VI" und HE" darauf. Höchstwahrscheinlich hat Vito das passende Gegenstück mit "TO" und "IDI" bei sich. "VITO" und "HEIDI" sind demnach also nur zusammen vollständig.

Auch Heidis Haare sind neu. Sie erscheint mit einer absolut coolen Frisur im Glam-Style. Der schwarze Hosenanzug mit extra tiefem Ausschnitt rundet ihren Look perfekt ab.

