Neues Jahr, neuer Sport! Egal, ob im Abendkleid, im Bikini oder im Workout-Dress: Sylvie Meis (38) macht immer eine super Figur. Die Moderatorin ist für ihren mega durchtrainierten Body bekannt. Jetzt hat Sylvie etwas Neues für sich entdeckt: Sie boxt zum allerersten Mal in ihrem Leben!

Langeweile kommt bei Sylvie so schnell bestimmt nicht auf. Fünf bis sechsmal pro Woche trainiert die Wahl-Hamburgerin für ihren sexy Körper – und setzt dabei auf Abwechslung. "Meine erste Box-Stunde. Ich mag es, immer was anderes auszuprobieren, wenn es um meine Workouts geht", schrieb die TV-Beauty jetzt zu einem kurzen Video, das sie bei Instagram mit ihren Fans teilte. In dem Clip ist Sylvie in einem Fitnessstudio mit einem Trainer beim Boxen zu sehen – und, siehe da: Die Mutter eines Sohnes zeigt durchaus Talent für die Kampfsportart!

Erst kürzlich bewies die 38-Jährige wieder mit heißen Bikini-Schappschüssen aus dem Dubai-Urlaub, dass sich ihr hartes Training auszahlt. "Ich mache gerne Sport, ich ernähre mich gerne gesund und ab und zu esse ich auch mal Schokolade", gestand die Unternehmerin in einem früheren Interview gegenüber Promiflash. Na, dann dürfen sich Sylvies Fans sicherlich auch 2017 wieder auf richtig sexy Bilder freuen...

Starpix / picturedesk.com/ActionPress Sylvie Meis im Grand Hotel vor der Abfahrt zur Verleihung der Leading Ladies Awards in Wien

Instagram / 1misssmeis Sylvie Meis beim Workout

Instagram / 1misssmeis Moderatorin Sylvie Meis



