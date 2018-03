Das wird wohl erst mal nichts mit dem Liebescomeback, das sich die Fans so wünschen. Zuletzt befeuerten Kourtney Kardashian (37) und Scott Disick (33) in diese Richtung gehende Spekulationen durch gemeinsame Urlaube und Familienfotos. Doch die neuesten Aufnahmen des Dreifach-Papas zeigen, dass er sich auch ohne die Mutter seiner Kinder bestens amüsiert – mit gleich mehreren Frauen.

Er turtelt am Pool, er turtelt im Pool – gleich vier heiße Bikini-Girls buhlen derzeit in Miami um die Gunst des begehrten Junggesellen und geizen dabei nicht mit ihren Reizen. Offenbar kann sich Scott gar nicht entschieden, welches der Mädels ihm am besten gefällt. Und so lässt er, so wie man es von ihm gewohnt ist, absolut nichts anbrennen.

Was wohl Kourtney zu den Fummel-Fotos sagt? Die weilt derzeit in Los Angeles und kümmert sich um die Kids. Paparazzi erwischten sie mit einem Lächeln im Gesicht und ein Insider bestätigt gegenüber Entertainment Tonight: "Es könnte ihr nicht egaler sein, dass er mit anderen Frauen rummacht."

Splash News Scott Disick am Strand von Miami

Splash News Scott Disick mit einer unbekannten Blondine

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian und Scott Disick mit ihren Kids Reign, Penelope und Mason



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de