Germany's next Topmodel geht in die nächste Runde. Noch ist Kim Hnizdo (20) die amtierende Siegerin. Das wird sich schon bald ändern. Für das Model ist das allerdings keinesfalls ein Grund zur Missgunst – im Gegenteil: Im Interview mit Promiflash verriet sie den diesjährigen Teilnehmerinnen schon vorab echte Insider-Tipps!

Die Kandidatinnen sollen sich in erster Linie selbst treu bleiben, verkündete Kim auf der Lambertz Monday Night 2017. Das erklärte sie genauer: "Ich glaube, wenn du dich verstellst – das kannst du nicht lange, wenn du so lange mit einer Kamera unterwegs bist. Du möchtest von deinen Fans ja auch für etwas gemocht werden, was du wirklich bist." Bei ihrem zweiten wichtigen Ratschlag scheint die schöne Blondine aus Erfahrung zu sprechen.

"Trenne dein Privates von der Show, weil das könnte eventuell nach hinten losgehen", gab die Hessin zu bedenken. Sie selbst bekam während der elften GNTM-Staffel Besuch von ihrem damaligen Freund Alexander Keen (34) – und das ging nicht sonderlich gut aus! Mit seiner Liebe für Aufmerksamkeit ging Honey, wie Alex heute oft genannt wird, den restlichen Teilnehmern ordentlich auf die Nerven. Noch vor dem Finale trennte sich das Paar.

Erste atemberaubende Ausschnitte der zwölften Topmodel-Staffel seht ihr im folgenden Clip.

Matthias Nareyek / Getty Images Die GNTM-Jury des Jahres 2016 mit Gewinnerin Kim Hnizdo beim Finale auf Mallorca

Matthias Nareyek / Getty Images Model Kim Hnizdo beim GNTM-Finale 2016

Thomas Niedermueller / Getty Images Kim Hnizdo 2017 in Berlin



