Was für ein schockierendes Geständnis von Prinzessin Sofia (32). Die schöne schwedische Royal führt von außen betrachtet ein Leben wie aus dem Bilderbuch. Im Jahr 2015 gab sie Prinz Carl Philip von Schweden (37) das Ja-Wort und vergangenes Jahr erblickte Söhnchen Alexander das Licht der Welt – klingt alles total märchenhaft. Doch das war nicht immer so: Zu Beginn ihrer Beziehung zu dem Sohn von König Carl Gustaf (70) und Königin Silvia (73) wurde Sofia Opfer von fiesen Mobbing-Attacken im Netz.

"In den Anfangsjahren gab es einen großen Shitstorm gegen mich als Person. Es war ein bisschen so, als würde ich gegen eine Wand laufen. Es hat mich sehr hart getroffen", offenbart die 32-Jährige jetzt im Podcast-Interview mit Jakten på likes. Facebook und Co. waren nach dieser üblen Erfahrung für die ehemalige Reality-TV-Teilnehmerin gegessen: Sie zog Konsequenzen und löschte ihre Accounts. In der harten Zeit stand Carl Philip seiner Liebsten natürlich stets zur Seite und unterstützte sie dabei, mit miesen Kommentaren fertig zu werden.

Mittlerweile werden nur noch hin und wieder Fotos der Königsfamilie auf der offiziellen Instagram-Seite geteilt – auch von Hochzeit, Taufe und anderen schönen Momenten. Die Reaktionen auf Sofia an der Seite des Prinzen haben sich heutzutage komplett verändert: "Nach unserer Hochzeit haben wir viele nette Kommentare über uns als perfektes Team bekommen." Kein Wunder, die beiden sind ja auch wirklich ein absolutes Traumpaar!

Hier könnt ihr euch noch mal die schönsten Royal-Momente des letzten Jahres in Erinnerung rufen – unter anderem die Taufe von Sofias Söhnchen Alexander und dessen Cousin Prinz Oscar:

Royal Press Europe / ActionPress Prinzessin Sofia bei einer Ausstellungseröffnung in Stockholm

Pascal Le Segretain / Getty Images Prinzessin Sofia und Prinz Carl Philip von Schweden bei der Nobelpreis-Verleihung

Instagram / kungahuset Prinzessin Sofia und Prinz Carl Philip von Schweden zu Gast bei der Podcast-Show "Jakten på likes"



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de