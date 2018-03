Wow-Auftritt von Jenny Elvers (44): Die Schauspielerin mit Vorliebe für Krimis besuchte am Freitag in Dresden den SemperOpernball. An ihrer Seite war natürlich auch ihr Liebster Steffen von der Beek. Doch nicht ihre Begleitung, sondern eher Jennys gewagtes Outfit sorgten für den Hingucker des Abends.

Die Blondine trug ein bodenlanges, korallfarbenes Kleid, das so eng am Körper anlag, dass sich ihre Kurven deutlich darunter abzeichneten – so auch ihre Brüste. Auf den BH verzichtet Jenny an dem Abend ganz einfach. So gab sie stattdessen auch ihre schöne Kehrseite frei, ihr Rückenausschnitt reichte nämlich fast bis zum Po! So stand die Beauty natürlich im Mittelpunkt der Veranstaltung. Doch für ihre gute Figur muss sich Jenny wohl noch nicht mal anstrengen. "Ich war heute zwischendurch bei McDonalds", gestand sie der Zeitung Dresdner Neue Nachrichten. Und da langte sie wohl mit Big Mac und Pommes richtig zu.

Auch Verona Pooth (48) zeigte sich an dem Abend in einem bezaubernden Kleid. Trotz Kälte erschien sie trägerlos auf dem roten Teppich. Ihr Geheimnis: Unten drunter trug sie Skiunterwäsche.

Auch Dschungelcamp-Teilnehmerin Nicole Mieth (26) kam zum Ball. Warum sie sich im australischen Busch eher zurückgehalten hat, erfahrt ihr im Video.

JC / Splash News Jenny Elvers

Schultz-Coulon/WENN.com Jenny Elvers und Steffen von der Beeck im Oktober 2016 bei Holiday on Ice in Hamburg

Facebook / Veronapoothofficial Verona Pooth und Franjo Pooth beim Semperoperball in Dresden



