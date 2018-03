Ist die kleine Chanel Nicole (1) in Gefahr? Die Tochter von Model Coco Austin (37) und Rapper Ice-T (58) hat mächtig Spaß beim Essen. Doch was auf den ersten Blick nach Schokolade aussieht, ist in Wahrheit Mamas Lidschatten!

Halbnackt in einer Windel sitzt die Einjährige auf den Boden und mampft genüsslich Mamas Kosmetik. Coco hält währenddessen amüsiert mit ihrer Handykamera auf ihre Prinzessin und lässt sie machen: "Chanel, du bist total vernarrt in meinen Lidschatten, aber ich lass’ dich, weil du mein kleines Mädchen bist", hört man das Busenwunder auf ihrem Instagram-Video sagen.

Doch dann erkennt auch das Model die Ernsthaftigkeit der Situation und stoppt Chanels Gefutter: "Oh nein, iss das nicht. Nicht essen, das ist eklig! Oh, nein, nein, nein! Schatz, du kannst den Lidschatten nicht haben. Es tut mir leid", ruft sie panisch. Auch, wenn die Kleine sie mit großen, traurigen Kulleraugen anschaut, nachdem ihr der Lidschatten weggenommen wurde, bleibt Coco konsequent: "Es ist Zeit zum Schlafen!" Es gibt auch wirklich appetitlichere Alternativen als das staubige Augen-Make-up.

Dass die kleine Chanel nicht nur Mamas Kosmetik, sondern auch Modegeschmack teilt, davon könnt ihr euch hier überzeugen:

Instagram – coco Coco Austin und Baby Chanel Nicole in Florida

Judy Eddy/WENN.com Coco Austin

Instagram / babychanelnicole Chanel Nicole Austin 2016



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de