Da hat Nicki Minaj (34) ja für reichlich Verwirrung gesorgt. Vor einigen Tagen postete die US-Rapperin ein spektakuläres Social-Media-Foto: Aus heiterem Himmel zeigt sie sich mit einem riesigen Schwangerschaftsbauch! Doch wo kommt diese XXL-Wölbung denn plötzlich her? Viele Follower vermuten einen Internet-Prank der Musikerin: Kopiert sie hier etwa das legendäre Babybauch-Pic von Beyoncé (35)?

Über 10 Millionen Instagram-User haben das Schwangerschafts-Foto von Beyoncé mittlerweile mit "Gefällt mir" markiert. Damit thront die Sängerin nun unangefochten auf dem Social-Media-Thron. Kein Wunder, dass auch ihre Musikerfreundin Nicki Minaj von diesem Erfolg gerne ein Stückchen abhaben möchte. Prompt postet auch der Hip-Hop-Star ein Pic mit riesigem Babybauch. Diese Rundung ist neu! Schließlich zeigte sich die Rapperin noch vor wenigen Wochen in knappen Outfits, die nun wirklich so gar keine Wölbung erahnen ließen.

Mit Kommentaren wie "Wahrscheinlich war sie einfach nur auf Beyoncés Instagram-Erfolg neidisch" oder "Was für ein komischer Zufall, dass du nur wenige Tage nach Beyoncé so ein Bild postest" vermuten auch viele Fans der Musikerin einen Social-Media-Scherz. Vielleicht zollt Nicki ihrer Kollegin mit dem verdächtig ähnlichen Foto aber auch nur Anerkennung: Schließlich sind die beiden spätestens seit ihrer Zusammenarbeit an dem Song "Feeling myself" echte Freundinnen. Was meint ihr? Was wollte Nicki Minaj mit diesem Foto bezwecken? Stimmt in unserem Voting ab!

Instagram / nickiminaj Nicki Minaj an Silvester 2016

Getty Images Beyoncé und Nicki Minaj

Getty Images / Kevin Winter Nicki Minaj bei den American Music Awards 2016

Was hat es mit dem Babybauch-Pic von Nicki Minaj auf sich? 2173 Stimmen 986 Ganz klar, sie wollte ordentlich PR! 459 Ach, sie wollte Beyoncé sicherlich nur beglückwünschen! 507 Ganz klar, sie wollte ordentlich PR! 221 Ach, sie wollte Beyoncé sicherlich nur beglückwünschen!



