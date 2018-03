Royale Überraschungsgäste! Bei der 70. Verleihung der British Academy Film Awards in London strahlten die Promis um die Wette. Neben Emma Stone (28), Casey Affleck (41) und Meryl Streep (67) sorgte aber besonders EIN Paar für Blitzlichtgewitter: Prinz William (34) und Herzogin Kate (35) liefen ebenfalls über den roten Teppich!

In einer schwarzen Robe mit Blumenapplikationen schritt Kate neben ihrem Mann an den Fotografen vorbei. Nicht nur das fi­gur­be­to­nende Kleid, auch das umwerfende Lächeln der Herzogin stachen sofort ins Auge. Es scheint, als hätten die zweifachen Eltern ihre Date-Night und die Zweisamkeit sichtlich genossen. Der Grund für ihre Teilnahme an den BAFTAs war ein ganz besonderer: William überreichte dem 90-Jährigen Komiker Mel Brooks nämlich den Preis für sein Lebenswerk. Als er die Bühne für seine Laudatio betrat, war der 34-Jährige offensichtlich gut gelaunt: Nachdem ihn Moderator Stephen John Fry (59) als "Prince Bill" vorstellte, scherzte der Brite, dass den Veranstaltern wohl die Schauspieler für die Reden ausgegangen seien.

Doch bei all der Freude über den königlichen Besuch gab es auch einen kleinen Wermutstropfen für die Stars und die Fans: Es herrschte ein striktes royales Selfie-Verbot! "Mit Nominierten und Gästen wurde gesprochen, um ihnen noch mal eindringlich die Wichtigkeit des königlichen Protokolls deutlich zu machen", plauderte ein Insider gegenüber der britischen Sun aus. So gab es auch für die Gewinner des Abends kein Pic mit dem beliebten Paar.

Wie süß das Aufeinandertreffen von Kate und Kater Bob war, könnt ihr euch im Video anschauen.

John Phillips/Getty Images Herzogin Kate und Prinz William bei den British Academy Film Awards 2017 in London

John Phillips/Getty Images Herzogin Kate bei den British Academy Film Awards 2017 in London

Gareth Cattermole/Getty Images Herzogin Kate und Prinz William bei den British Academy Film Awards 2017 in London



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de