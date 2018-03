Während viele Menschen den Valentinstag auf Wolke sieben verbringen dürfen, gibt es einige, die sich wohl wahrlich wünschten, die Zeiger der Uhren würden sich schneller bewegen und der Qual der Einsamkeit endlich ein Ende setzen. Popsternchen Justin Bieber (22) gehörte in diesem Jahr offensichtlich eher zur zweiten Sorte. Via Instagram hielt er seine Fans mit besonders deutlichen Clips auf dem Laufenden und dürfte bei dem ein oder anderen tatsächlich einen Funken Mitgefühl geweckt haben...

Seitdem der "Purpose"-Star erst kürzlich nach längerer Abstinenz seinen Instagram-Account reaktiviert hat, postet er fleißig ein Selfie nach dem anderen. Eigentlich eine positive Entwicklung – zumindest aus Sicht seiner Anhänger. Doch pünktlich zum diesjährigen Tag der Liebe zeigte sich der 22-Jährige eher traurig gestimmt. Über die Story-Funktion teilte er gleich mehrere Kurzclips, in denen er Szenen aus dem Film "Dumm und Dümmer" zitiert: "Wir haben nichts zu fressen, wir haben keinen Job und unser Wellensittich verliert den Kopf. Und ich habe kein Valentinstags-Date." Doch damit nicht genug. Ich einem Nachfolger gesteht er traurig: "Alles was ich jemals wollte, war ein Valentinstags-Date. Jetzt habe ich nicht einmal das." Hach, Justin...

Neben allem Herzschmerz dürften sich seine Fans über die schamlose Ehrlichkeit ihres Idols aber auch freuen. Schließlich ließ Justin vor allem im letzten Jahr keine Gelegenheit aus, sich mit reichlich hübschen Frauen zu umgeben und sich von einer Affäre in die nächste zu stürzen. Seit seiner Trennung von Sofia Richie (18) im Sommer 2016 geht er als stolzer Single durchs Leben und versucht, zu sich selbst zu finden. Dass ihn diese Phase am Valentinstag eingeholt hat, dürfte daher ganz normal sein... – zumal auch seine einstige große Liebe Selena Gomez (24) derzeit mit Künstler The Weeknd (26) im Liebesglück schwebt und die rosarote Brille trägt.

Bei einem darf man sich aber ganz sicher sein: Auch Justin wird früher oder später die Frau fürs Leben finden!

Mike Coppola / Getty Images Justin Bieber beim Z100's Jingle Ball 2016

Instagram – Justin Bieber Justin Bieber, Musiker

Splash News Sophia Richie und Justin Bieber in Los Angeles



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de