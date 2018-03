Besteht wieder Grund zur Sorge um Courtney Stodden (22)? Ihre turbulente Beziehung zu Doug Hutchison (56) ging vor wenigen Tagen in die Brüche. Auf einem Flug zeigte sich das Reality-Sternchen, das in der Vergangenheit immer wieder Schlagzeilen mit Alkohol und Drogen machte, nun wieder äußerst trinkfreudig. An Bord kippte sie bereits den dritten Champagner und flüsterte in die Kamera: "Ich mag das überhaupt nicht!" Eigentlich sprach sie über den Flug – doch ihr Noch-Ehemann spielte sicher auch eine Rolle in Courtneys Gedanken.



