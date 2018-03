Man lernt bekanntlich ja nie aus! Während eines Besuchs bei der britischen Air Force wollte Herzogin Kate (35) nicht nur zugucken. Stattdessen versuchte sie sich als Pilotin und stellte dabei echte Flieger-Qualitäten unter Beweis!

Schon am Flugsimulator wurde klar: Kate hätte definitiv das Zeug zu einer richtig guten Pilotin! Das plauderte zumindest Hauptmann Michael Salter gegenüber Daily Mail aus: "Sie war extrem gut – total natürlich. Sie ging sanft mit der Steuerung um, viele Leute machen das zu grob." Ein echtes Naturtalent also! Ob sie sich das von ihrem Ehemann Prinz William (34) abgeguckt hat? Dieser war schließlich sieben Jahre lang beim britischen Militär und ist auch was das Fliegen angeht ein richtiges Ass.

2013 war damit aber Schluss – in diesem Jahr entschied sich William, die Air Force zu verlassen. Danach war er zwar noch Helikopterpilot bei der "East Anglian Air Ambulance", doch auch diesen Job hängte er bald an den Nagel. Jetzt wird er sich voll und ganz seiner Rolle als Papa und Vollzeit-Royal widmen. Seine Frau Catherine und die beiden Kinder Prinz George (3) und Prinzessin Charlotte (1) können davon nur profitieren. Aber hin und wieder dürfte so ein kleiner Rundflug doch bestimmt noch drin sein, oder? Fragt sich nur, wer dann am Steuer sitzt: William oder Kate.

Was meint ihr – hätte Herzogin Kate das Zeug zu einer richtig taffen Pilotin? Stimmt in der Umfrage darüber ab!

Kensington Palace / Instagram Herzogin Kate bei einem Besuch der britischen Air Force in Wittering

MOD / Splash News Prinz William beim Flugtraining der britischen Air Force 2011

WPA Pool / GettyImages Prinz William und Herzogin Kate bei den Bafta-Awards 2017 in London

Was denkt ihr – hat Herzogin Kate das Zeug zur Pilotin? 148 Stimmen 132 Auf jeden Fall! Sie hat es bestimmt voll drauf. 16 Nee, bestimmt nicht. Das traue ich ihr nicht zu.



