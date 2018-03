Beruflich läuft es für Patrick G. Boll (29) derzeit hervorragend. Im letzten Jahr wirkte der Schauspieler gleich in mehreren Formaten mit. Von Alarm für Cobra 11 über Die Bergretter bis hin zu "Fack ju Göhte 2". Für Letzteres war er sogar auf der großen Kinoleinwand zu sehen. Privat fehlt dem Frauenschwarm jedoch allem Anschein nach noch etwas zum großen Glück: nämlich eine Frau an seiner Seite. Gegenüber Promiflash verriet Patrick jetzt, wie es wirklich um seinen Beziehungsstatus steht!

"Tja, ich bin solo, Single, ledig", gab der Berliner auf der Movie Meets Media Festival Night offen zu. In Sachen Dating ist er wohl eher bodenständig. Eine Kuppelshow wie Der Bachelor käme für ihn nicht in Frage: "Ein Mann sollte die Eier haben, eine Frau selbst anzusprechen. Das heißt: Ich gehe hin, spreche die Frau an und lerne sie kennen. Dafür brauche ich keine Datingshow." Na, das hören die Ladys sicher gerne.

Neben der Schauspielerei hat sich Patrick ein zweites Standbein aufgebaut: Er ist auch als Tätowierer tätig. Eines möchte der Nadelkünstler jedoch klarstellen: "Das ist mir wirklich wichtig. Die Schauspielerei wird bei mir immer an erster Stelle stehen." Für 2017 hat der Hottie diesbezüglich noch einiges geplant – was genau, möchte er allerdings noch nicht verraten.

ZDF / Thomas Schumann Sebastian Ströbel, Patrick G. Boll und Luise Bähr am Set zu "Die Bergretter"

Instagram / patrick.g.boll Patrick G. Boll in Thailand

Facebook/Patrick G. Boll Patrick G. Boll, Schauspieler



