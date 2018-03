Herzogin Kate (35) liebt ihre Clutch Bags und besucht fast kein öffentliches Event ohne ihren modischen Begleiter! Myka Meier, Expertin und Gründerin der New Yorker Knigge-Schule "Beaumont Etiquette" verriet jetzt gegenüber Good Housekeeping, warum sich die Zweifachmutter so oft an ihr Täschchen zu klammern scheint: "Wenn die Herzogin auf einer Veranstaltung ist, hält sie ihre Tasche immer dann mit beiden Händen fest, wenn Situationen aufkommen, in denen ein Händeschütteln unpassend wäre."



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de