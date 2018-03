Ist etwa der Bachelorette-Zweitplatzierte Tim Niesel Schuld an der Trennung von Anna Hofbauer (28) und ihrem damaligen Auserwählten, Marvin Albrecht (28)? 2014 entschied sich die Musicaldarstellerin vor laufenden Kameras für Marvin und gegen den Frisör Tim. Der scheint ihr vergeben zu haben und wollte sie schon kurz nach der Trennung auf einen Kaffee einladen. Das heizte die Gerüchteküche ordentlich an! Tim macht Promiflash gegenüber jetzt Schluss mit den Spekulationen und räumt auf: Ist er am Ende der großen TV-Liebe nicht ganz unschuldig?



