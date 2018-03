Sie gibt es nur noch im Dreierpack! Sarah Lombardi (24), Söhnchen Alessio (1) und ihr Freund Michal kommen immer mehr im Familienmodus an – und der neue Mann an der Seite der Sängerin scheint sich in seiner Rolle als Ersatzpapa ziemlich wohl zu fühlen. Nach den turbulenten letzten Monaten wirkt es auf den neuesten Aufnahmen, als würde endlich etwas Normalität einkehren und als würden die drei weiter zusammenwachsen...



