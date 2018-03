Dass David Beckham (41) ein richtiger Super-Daddy ist, hat er schon oft bewiesen. Für seine vier Kids stellt sich der einstige Profi-Kicker jetzt am International Pancake Day an den Herd und brät Pfannkuchen – wie ein richtiger Profi! Die Leckereien schleudert er gekonnt durch die Luft und ist auch noch sichtlich stolz drauf. Auch von seinen Kindern bekommt David Applaus für seine Kochkünste. Kein Wunder, dass er in letzter Zeit so oft und gerne in der Küche steht: David ist ja auch mit Star-Koch Gordon Ramsay (50) befreundet.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de