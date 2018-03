Trainieren bis zum Umfallen lautet das Motto für Let's Dance-Küken Cheyenne Pahde (22)! Die Schauspielerin durchläuft mit ihrem Tanzpartner Andrzej Cibis (29) ein hartes Sportprogramm, um bestens auf die kommende Show am 17. März vorbereitet zu sein. Klar, dass das selbst an der sportlichen Cheyenne nicht vorübergeht. "Sie schlägt sich richtig gut, hat aber super Schmerzen. Es tut ihr alles weh. Sie grinst zwar wie ein Honigkuchen, aber eigentlich tut ihr alles weh!", erzählt Andrzej den Fans in einem Facebook-Video, während seine gequälte Schülerin erschöpft auf dem Boden sitzt.



