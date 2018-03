Aufgepasst – Prinzessin in schmerzhafter Mission! Sophia Cordalis (1) hat eine neue Lieblingsbeschäftigung: Papa Lucas Cordalis (49) die Haare vom Kopf rupfen! Ganz so einfach, wie sich Klein-Sophia das vorgestellt hat, funktioniert es aber nicht. In dem Video, das Daniela Katzenberger (30) kürzlich auf Facebook postete, zerrt die Einjährige vergeblich an Papas Matte. Und was sagt der Sänger zu seinem kleinen Störenfried? Gar nichts – er bleibt ganz entspannt und guckt in Seelenruhe weiter TV.



