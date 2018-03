Vor zwei Jahren bewies Minh-Khai Phan-Thi (43) ganz Deutschland, was für ein Tanztalent in ihr steckt. Mit Massimo Sinató (36) als Partner fegte sie bei Let's Dance über das Parkett und landete am Ende sogar auf Platz zwei. In der neuen Staffel tanzt nun Curvy-Model Angelina Kirsch (28) an der Seite des Profis – und darüber ist Minh-Khai ziemlich begeistert. Im Interview mit Promiflash kam die Schauspielerin, die gerade ihr zweites Kind erwartet, gar nicht aus dem Schwärmen heraus.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de