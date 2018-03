Das Warten hat ein Ende: Der achte Teil der The Fast and The Furious-Filmreihe kommt in die Kinos! Der bekannte Cast um Dwayne "The Rock" Johnson (44), Michelle Rodriguez (38), Vin Diesel (49) und Jason Statham (49) bekommt mit Charlize Theron (41) eine heiße Gegenspielerin. Die Blondine sorgt für ordentlich Tumult und spannende Szenen. Eine Besonderheit: Der eigentliche Fiesling Jason arbeitet plötzlich mit der Crew zusammen, da Vin anscheinend die Seiten gewechselt hat. Natürlich erwartet die Zuschauer aber vor allem eins: jede Menge krasse Actionszenen! Ab dem 13. April läuft der Streifen in den deutschen Kinos.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de