Zu viel Stress für Anne Wünsche (25)? In einem YouTube-Video spricht die Ex-BTN-Darstellerin offen über ihren aufreibenden Alltag: "Ich würde gerne Videos drehen, aber momentan schaffe ich es einfach nicht und habe einfach Angst, dass ich irgendwann im Burnout ende. Das klingt wirklich hart, aber es ist gerade wirklich hart", berichtet die 25-Jährige offen. Die Belastungen seien sogar so schlimm gewesen, dass die zweifache Mama einen Tag lang nur geweint und geschrien habe. Immer an ihrer Seite: ihr Verlobter Henning Merten! Ohne ihn würde Anne das alles nicht schaffen.



