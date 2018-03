Khloe Kardashian (32) steckt ganz schön in der Zwickmühle. Einerseits liebt sie ihren Freund Tristan Thompson (25) über alles, aber auf der anderen Seite verunsichern sie die Fremdgeh-Gerüchte total. Deshalb greift Khloe jetzt zu Geheimdienst-Methoden. "Khloe verbringt so viel Zeit wie möglich in Cleveland und hat in jeder Stadt, in der er spielt, Spione", verrät ein Insider gegenüber HollywoodLife.com.



