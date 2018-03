Auch wenn eine Hochzeit bei Oliver Sanne (30) und Vivien Konca noch nicht in Sicht ist – Gedanken über den Antrag hat sich der Ex-Bachelor schon gemacht! "Irgendwas cooles, was sie überrascht", verriet er Promiflash. Doch es gibt etwas, was er laut Vivien auf keinen Fall machen soll: Singen! Das wäre eine böse Überraschung.



