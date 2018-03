Vom Zuschauer-Liebling zur Fame-Bitch? Schon in der Let's Dance-Kennenlernshow konnte Faisal Kawusi (25) das Publikum für sich begeistern. Der lustige Comedian weiß eben, wie man die Fans zum Lachen bringt. Auf Instagram postete er jetzt allerdings einen Clip, der Fragen aufwirft: Ist Faisal der Ruhm etwa schon zu Kopf gestiegen? "Get out of my way, bitch", ließ er seine Follower wissen und absolvierte eine waschechte Model-Performance. Wie man den Witzereißer kennt, handelte es sich dabei aber natürlich um einen Scherz.



