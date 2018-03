Was für eine schreckliche Nachricht! Der einjährige Neffe 2. Grades von Rapper Kanye West (39) ist verstorben. Laut TMZ soll der kleine Avery an keiner Krankheit gelitten haben, er starb ganz unerwartet vorgestern Nacht im Schlaf. Kanyes Cousin Ricky Anderson macht den traurigen Schicksalsschlag via Instagram öffentlich: "Heute war der schlimmste Tag meines Lebens! Ich habe meinen kleinen Mann verloren, dafür ist jetzt ein Engel hinzugekommen. Ruhe im Paradies! Ich hab' dich lieb."



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de