Wird jetzt der Prinz zum Onkelchen? Mega-Star Will Smith (48) hat seinen Riesenerfolg vor allem einem Projekt zu verdanken – Der Prinz von Bel-Air! Von 1990 bis 1996 stand er für die Kult-Show vor der Kamera. Dabei immer an seiner Seite: James Avery (✝68) alias Onkel Phil! Doch waschechten Fans der Sitcom ist jetzt etwas ins Adlerauge gestochen. Sieht Will mittlerweile aus wie der 2013 verstorbene James zu Onkel-Phil-Zeiten? Ausgerechnet während Wills waghalsigen Bungee-Jumps wurde die frappierende Ähnlichkeit enttarnt und prompt auf Twitter geteilt!



