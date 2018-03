Mit nur einem TV-Auftritt wurde Alexander "Honey" Keen (34) 2016 zum Kultstar! Der Ex-Freund von GNTM-Siegerin Kim Hnizdo (20) tingelt inzwischen von einer Fernsehsendung zur nächsten! Aber auch in der aktuellen Staffel hat eine Kandidatin einen Freund mit Honey-Potenzial: Die YouTuberin Neele Bronst (20) ist mit dem Sport-Vlogger FitnessOskar liiert! Rein optisch könnte dieser attraktive junge Mann auf jeden Fall in die Fußstapfen der Honigbiene treten. Und Fans hat Oskar auch schon: Auf seinem YouTube-Kanal steht der süße Muskelmann kurz vor den 100.000 Abonnenten. Ob er auch bald in der Show um Modelmama Heidi Klum (43) zu sehen sein wird?



