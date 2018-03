Dieser Cha Cha Cha kam nicht aus der Hüfte! Für Giovanni Zarrella (39) lief der erste Auftritt bei Let's Dance so ganz und gar nicht am Schnürchen – dabei galt er doch als absoluter Top-Favorit auf den Sieg! Ist vielleicht genau das der Grund für den schlimmen Performance-Patzer? Gegenüber Promiflash verriet der heißblütige Italiener, was wirklich hinter seinem Tanz-Aussetzer steckte: "Das war schon ein bisschen das Problem. Das hat mich irgendwann echt genervt. Auch alle Freunde [...] haben dann gleich gesagt. 'Oh, du gewinnst das sowieso!'" Der Druck war Giovanni also einfach zu groß geworden.



