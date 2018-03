Die Let's Dance-Staffel startete für Giovanni Zarrella (39) nicht unbedingt rosig: Mit mickrigen elf Punkten schleppte sich der Ex-BroSis-Sänger in die nächste Runde! Vor allem von Profipunktrichter Joachim Llambi (52) musste Giovanni ordentlich einstecken. Das lässt sich in der kommenden Woche seine Liebste Jana Ina (40) nicht noch einmal gefallen, wie sie Promiflash verriet: "Llambi, der kennt mich eigentlich, der weiß schon, was eine Brasilianerin kann, wenn es um die Familie geht! Aber den schnapp ich mir noch, ich bin nächste Woche bei der Show. Und wenn der was sagt, ich bin da!" Oh oh, bei dieser Drohung sollte sich Llambi für die kommende Woche besser warm anziehen. Alle Infos zu "Let's Dance" im Special bei RTL.de.



