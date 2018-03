13 Jahre lang verkörpert Anne Menden (31) jetzt schon die Rolle der Emily in GZSZ. Promiflash hat sie jetzt verraten, was sie an der Figur nervt: "Sie ist halt wirklich zickig." Zum Glück gibt es aber auch Eigenschaften, welche die Veganerin an Emily sehr schätzt, zum Beispiel ihre Zielstrebigkeit und mütterliche Fürsorge.



