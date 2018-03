US-Präsident Donald Trump (70) eckt mit seiner Politik überall an, auch in Hollywood: Keanu Reeves (52) ist alles andere als begeistert von seinen Entscheidungen und Aktionen, wie dem berühmten "Muslim Ban". Trotzdem will der Schauspieler die Hoffnung nicht aufgeben. "Ich denke, es ist Zeit für hoffentlich positives Engagement", fordert der Star auf einer Pressekonferenz seines neuen "John Wick"-Films. Auch andere Hollywood-Stars wie Meryl Streep (67) haben sich schon gegen den neuen Präsidenten der Vereinigten Staaten ausgesprochen.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de