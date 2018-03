Luke Perry (50) und Shannen Doherty (45) verbindet ein trauriges Schicksal. Der Ex-Beverly Hills, 90210-Schauspieler schockierte die Öffentlichkeit mit seiner Beichte: Bei ihm wurde 2015 Krebs diagnostiziert. Zu seinem Glück wurden die bösartigen Zellen früh genug entdeckt und konnten entfernt werden. Dem 50-Jährigen geht es heute wieder gut. Anders verhält es sich mit seiner Leidensgenossin. Luke Perry teilt sein Schicksal nämlich tragischerweise mit seiner früheren Serien-Freundin Shannen Doherty. Sie kämpft seit zwei Jahren gegen den Brustkrebs, dokumentiert die einzelnen Stationen immer wieder bei Instagram. Haben die einstigen TV-Lover Luke und Shannen aufgrund ihrer Krankheitsgeschichten wieder Kontakt zueinander aufgenommen? Bisher nicht, doch das könnte sich jederzeit ändern. "Wenn es Shannen gut tut, können wir gerne reden. Sie ist tapfer und eine Kämpferin. Sie ist in meinem Herzen und ich denke an sie", erklärte Luke Perry nämlich Anfang März gegenüber Us Weekly.



